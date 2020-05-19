台電依「促進電力發展營運協助金執行要點」，每年發給電廠所在地區及周邊地區回饋金。無黨籍議員陳廷秀19日為民請命，強調他擔任鎮長時，就把台電回饋金公開透明的用在民眾身上；因市府反空汙台電回饋金減多少，就由市府補足。民政局長吳世瑋說，市府將儘快召開會議討論解決，以補足回饋金，並努力改善空汙。

陳廷秀指出，盧市府上任後極力反空汙，台中火力電廠生煤量減煤4成，中火發電量驟減，給地方的回饋金也因此大幅縮水。台電每年編列「促進電力發展營運協助金」，補償所在地與周邊區域；依市府表示領到的促協金，以梧棲為例108年度：3902萬1000元、109年度：3339萬8000元，短少562萬3001元減少約8％。

陳廷秀說，依台中市生煤管制自治條例，台中電廠去年用煤量1264萬噸，低於中市府核發許可使用量1600萬公噸，幾乎提前1年達成減媒4成目標。基層表示，中火生煤量減少4成，後年回饋金也會等比例減少，

陳廷秀表示，市府應做好預算規畫以免重蹈覆轍，影響基層相關事務的推動。地方上很多社區協靠台電回饋金從事地方基礎建設，但今市府至今沒有進一步動作，讓地方開始擔心，如果市府要給應就盡快，讓地方鄉親有感。

副市長黃國榮說，市府將於近日開會要求各局處協調，一定會做。民政局強調，

盧市長先前已允諾將予補足，不能因為反空汙、市府限制火力發電廠發電，造成發電減少、減少回饋金，影響了海線鄉親生活；市府將儘快召開會議討論解決，以補足回饋金，並努力改善空汙。

(中時 )