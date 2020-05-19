新的印月餐廳斥資7千萬元裝潢，要以更具特色的中菜宴席料理再引領市場潮流。（印月提供／馮惠宜台中傳真）

家常小吃三杯雞更大膽嚐試以二節翅包裹薑蒜九層塔，搭配麻油分子粉相當創新。（印月提供／馮惠宜台中傳真）

新冠疫情重創餐旅業，不少業者在這段時間進行改裝或重整，深耕七期15年的印月創意東方宴因故搬遷到單元二公益商圈，不但斥資7千萬元裝潢，並正式更名為「印月餐廳」不再受限於東方菜，融入更多元化的異國料理手法，隨著疫情趨緩，升級2.0版的印月餐廳也展開試營運，要以更具特色的中菜宴席料理再引領市場潮流。

旗下擁有印月、法月、真月等餐飲品牌的印月餐飲集團，15年前在市政北一路開設印月創意東方宴，以竹林綠地的特色建築和創意手法演繹東方經典名菜聞名，尤其是年賣上萬組的「藝鴨三吃」搭配法國醋洋蔥、日本漬大根、南洋沙嗲、墨西哥辣椒、韓國泡菜等世界地圖的醬料盤，還有紅黃綠藍黑白6種醬汁讓客人以醬汁作畫，把東方烤鴨變身藝鴨，兼具視覺與美味，成為中外人士來台中指名必吃料理。

印月餐旅集團也著疫情進行營運調整，也剛好印月舊址因地主賣地搬遷至單元二公益商圈，就在3月中先將真月新日本料理歇業，而新餐廳正式更名為印月餐廳，不再侷限東方料理，而融入更多異國料理手法，除鞏固主顧客更要搶攻宴席市場。

在料理呈現上印月也更上一層樓，像是大膽嚐試以二節翅包裹薑蒜九層塔，搭配麻油分子粉創新詮釋家常小吃三杯雞，或是將傳統生魚片大膽淋上熱橄欗油的溫刺身，嚐來溫順入口軟嫩更突鮮魚肉鮮甜；一道道創意讓人耳目一新的料理可以預期正式開幕後將再掀市場話題與潮流。

(中時 )