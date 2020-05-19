新冠肺炎疫情蔓延全球，各國藝人扛起身為公眾人物的責任，紛紛在安全的情況下舉辦各種慈善活動，最近在好萊塢，就掀起為前線防疫人員募款的「All in Challenge」，日前「星爵」克里斯普瑞欽送出獎勵捐款大禮後，點名漫威好哥兒們克里斯漢斯沃，他開出的禮物被影迷大讚「夢幻到極致」。

早前星爵克里斯普瑞欽響應「ALL IN Challenge」，開啟募款活動，承諾要讓捐最多的人在《侏儸紀世界3》尬一角，而且保證露臉不會剪掉，開玩笑說超划算還能抵稅，之後點名了漫威另一個克里斯，「雷神索爾」克里斯漢斯沃。

而漢斯沃跟他拚了！喊出參加「ALL IN Challenge」捐款最多的，會被招待參加《雷神索爾4》首映典禮，而且不是遠觀，「我們會一起度過美好的時光」，承諾會讓該名粉絲親眼看見這部片所有夢幻卡司，獎品非常誘人，而「美國隊長」克里斯伊凡也共襄盛舉，邀請粉絲快來捐錢，捐最多的人可以跟「復仇者聯盟」小勞勃道尼、馬克魯法洛、克里斯漢斯沃、傑瑞米雷納、史嘉蕾喬韓森以及他本人見面尬聊20分鐘。

(中時電子報)