公牛王朝落幕於1998年夏天，麥可喬丹不是自願退休，如果可以，他還想挑戰第7冠。史上除了比爾羅素的塞爾提克王朝，沒有任何球隊完成4連霸。喬丹說：「可惜我們連機會都沒有。」

喬丹認為大家都願意續簽1年留下，甚至花點力氣也可以說服皮朋。問題是喬丹把一切想得太美好了，以當時的情況，公牛團隊薪資絕對會撐爆。再說皮朋哪會願意繼續委屈度日呢？皮朋離隊時還不忘嘲諷：「公牛下季打算爭奪最後一名。」

1998-99球季，NBA陷入勞資衝突而封館，復賽後公牛果然以13勝37敗墊底。如果奪冠成員多打1季，縮短的例行賽對老邁的公牛成員較有利，但聯盟也出現更強的對手(馬刺隊)。喬丹說：「我現在想來還很不爽，我們或許不會贏，但我不能接受連挑戰的機會都沒有。」

然而喬丹想拚4連霸根本不需要等到1999年，他最好的機會就在第一次3連霸之後，只是他自己放棄了，多年後未免有些懊悔。但喬丹也表示：「我們不解散，別人就贏不了。」除去兩次3連霸，喬丹還拿了10次得分王，總是留一些機會給別人吧。

(中時電子報)