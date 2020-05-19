泰福生技(6541)表示，傳言美國白宮準備發出行政命令，要求包括藥品，醫療用具，半導體產品等涉及國家安全物資，全都必須是「美國製造」，以減少對外產地依賴。一旦政策趨勢明朗化，泰福生技因後期製造生產都在美國，有利營運受惠加乘推進。

泰福生技強調，首個生物相似藥產品TX01之適應症為治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症，預計明年上市販售，競爭對手產地均不在美國；另一產品TX05主要為治療乳癌之用計畫2022年進入市場，有助銷售佈局加速搶進。

近來引發國際恐慌，重創各國經濟的新冠肺炎Covid-19疫情，不僅造成全球超過四百五十萬人確診，三十萬人喪命，更讓多國政府開始重視戰備物資如緊急醫療用品的供應儲備等問題，尤其是全球重災區，美國，更是在這次疫情當中，除了想方設法控制疫情之外，也陷入如何加強保障美國安全的深思當中。

泰福生技指出，根據美國食品暨藥物管理局的說法，供應美國原料藥的製造商，有72％位於國外，其中包括有13％位於中國，這樣高比例依賴海外的情形，讓美國政府重新思考在地製造的問題，同時也將促進美國政府鼓吹國防部，衛生及公共服務部，還有退伍軍人事務部等政府單位，只採購「美國製造」的醫藥產品。一旦美國政府開始實施這項措施，這對於以研發製造生物相似藥為主的泰福生技而言，無疑是個大大加分的優勢。

泰福生技強調，公司營運布局便是產品初期研發放在台灣實驗室，後期製造生產都在美國，藉此放眼全球佈局商機。以首個生物相似藥產品TX01 (原廠參考藥物Neupogen)來說，競爭對手Sandoz，Teva等，製造地都不在美國。

此外，泰福的另一個產品TX05(原廠參考藥物Herceptin)，競爭對手Mylan/Biocon，Teva/Celltrion等，製造商也在歐洲，亞洲等地，因此，倘若未來在美國政府只採購「美國製造」藥品的政策之下，將更提高泰福生技在美國市場的競爭力。

(工商 )