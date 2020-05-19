周宜霈（大牙）近日錄TVBS《地球黃金線》，分享她的小資女聰明選車術。為了逼自己一次考過駕照，周宜霈透露3年前還在駕訓班準備路考的前一周，就先下訂愛車。聊到開車驚險瞬間，她透露有晚從高雄開車回台北，行駛在一段沒路燈的快速道路，突然看到前方有隻狗，在高速行駛的情況下，還好她反應快，趕緊放掉油門調整方向盤緊急閃躲，「我真的嚇壞了！同車的男友和寵物，本在睡覺，也都嚇醒。當時假設我踩剎車，車子一定飛出去！」

周宜霈當初買車是為通勤方便，拍戲常要去很偏遠的地方，例如海邊或山上，她曾有兩個暑假都在蘇澳拍戲，每天得搭捷運再換客運抵達拍戲地點，有時若跟著劇組，但發車時間跟她真正拍攝的時間可能差距六小時，周宜霈真心感受到沒車的不便，「若自己開車，就算中間沒我的戲，也可在車上休息，擁有一個自己小空間。」她非常喜歡愛車的行李空間，「因為會跟男友一起去潛水，放下兩套裝備也很OK。」

情侶同車，難免會因彼此的開車或停車習慣有點爭執，不過周宜霈說自己跟男友個性雷同，「只要聽到『不然你來開』，另一人就會乖乖閉嘴，因為已經踩到對方的點了！」兩人也因這個默契，比較不容易吵架。

(中時 )