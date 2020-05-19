羅智強舉多項事例，砲轟蔡英文總統府說謊成性。（黃福其攝）

中國時報今年1月18日頭版頭條，獨家報導陳菊將辭去總統府祕書長，由蘇嘉全接任。（黃福其攝）

總統府爆發台版「維基解密」事件，國民黨召開記者會，舉多項實例質疑蔡英文的總統府「說謊成性」、「沒謊話就活不下去」，因此拿「駭客變造、偽造」為藉口，絕不能杜悠悠眾口，此時更不應同意祕書長陳菊請辭卸責。國民黨並舉爆料內容的「打賴路徑」為例，與民進黨總統初選時蔡陣營攻擊賴清德的方式幾乎一樣，成功打趴民調遙遙領先的賴，質疑總統府難道已成為打賴中心？

今早的「駭客解密！總統府成打賴中心？」由文傳會主委王育敏主持，馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨副祕書長謝龍介、革實院院長羅智強等人出席。

羅智強說，這次事件道盡蔡英文濫權與離譜，包括打賴秘辛外流、民進黨分贓、宮鬥密件外流，顯現台灣民主與新聞自由最嚴峻時刻。他首先譴責把說謊當飯吃的總統府，今年1月18日中國時報導蘇嘉全將接任府祕書長、游錫？ 接立法院長，如今印證百分之百是事實，但當時總統府發言人張惇涵出面罵中國時報「憑空捏造」、「杜撰小說」、「不是事實的假新聞」，如今證明真正的假新聞中心就是總統府，公然說謊的人就是蔡英文的總統府。

此外，慶富案少東有無進入總統府？總統府第一時間斬釘截鐵說沒有；私菸案有沒有總統府官員涉入？總統府第一時間也說沒有，但後來印證都是事實，「謊話對蔡政府如空氣、陽光和水，沒有就活不下去」。

羅智強說，這次密件事件，蔡英文赤裸裸把黑手伸進媒體，要媒體「勿為引用」，什麼時候總統府變成媒體的上級機關，可以下令媒體要不要用，媒體要不要用輪得到總統府說三道四，根本赤裸裸打壓媒體。

他說，若蔡英文說法屬實，果真是「變造」文件，蔡總統中文造詣應該不差，「變造」就是承認有這份文件，等於國安保密作業螺絲掉滿地，不只祕書長陳菊要負責，總統府副秘書長資安長要不要出面負責？按照蔡英文總統府的說謊紀錄，他倒認為這是吹哨者將資料洩密。

羅智強強調，蔡英文把總統府當作殲滅賴清德中心，依他2011年辭掉總統府副秘書長，轉任「台灣加油讚」副執行長，民進黨立院黨團攻擊他拿總統府薪水挹注選舉，告發他貪汙，後來檢方不起訴，原因是當時他已辭職府副祕書長；如今文件顯示蔡英文的總統府幕僚，就是領政府薪水作打擊賴清德的骯髒事，已是把國家資源當自己資源的腐敗總統府，是不是也要查辦貪汙？

針對台灣版的「維基解密」在總統府上演，王育敏提出五問蔡總統，一、總統府資安漏洞，秘書長陳菊不用負責？哪位幕僚電腦外洩？難道不用咎責？二、總統府說內容變造，哪些變造？哪些真實？三、除了已公布內容，是否有涉及國安資料外洩？四、陳其邁通風報信，蘇貞昌被蒙在鼓裡？蔡英文信任蘇貞昌？五、非綠不提，獨立機關不夠綠沒資格當委員？她強調，國家資安問題不容小覷，應該要有人負起責任，總統府更應該儘速對國人有明確的交代。

馬英九總統任內，總統府首度推動成立「資訊安全推動委員會」，當時兼任資安長的前總統府副秘書長蕭旭岑表示，以他的經驗，總統府的公務員都非常優秀，加上總統府與行政院的資安相連，理論上安全度極高，若真如蔡政府所說，是被攻破駭入變造，那事情就很嚴重。但蔡政府聲稱的「變造」內容，比對目前許多人事安排都相符，也符合過去四年「東廠」的形象；公視董事一定要挺綠嗎？NCC一定要把中天撤照嗎？對打賴更完全沒否認。

蕭旭岑強調，此等大事，僅用簡訊大喇喇要求媒體不能報導。但此事不能等閒視之，去年總統府花一千多億元，大大提升府區安全，但為何馬政府的資安沒被攻破，蔡政府卻被攻破？為何府無法給合理交代？不能只有卓榮泰一句「圍魏救韓」，就讓事情過去，呼籲蔡政府不該把責任推給公務員，總統府應該要有完整的對外說明與調查報告，在此之前，蔡英文總統不該同意祕書長陳菊請辭。

針對駭客解密文件中的「打賴途徑」，副祕書長謝龍介則為準副總統賴清德抱屈，謝龍介指出，這根本是總統府版的「東廠張天欽」，鬥爭對象從對手侯友宜換成隊友賴清德。蔡英文外鬥在野黨不擇手段，內鬥賴清德更不留餘地。不惜毀滅賴清德的人格誠信，企圖用「多次說過不選2020總統」來打擊賴清德，質疑賴清的正當性；更有意搬出民進黨的「台獨」神主牌，標籤化、污名化賴清德。他質疑，蔡英文將總統府當成連任的競選總部，為了排除障礙，以總統府作為指揮中心，推動「滅賴、毀清、喪德」的行動。

他說，打賴最後的關鍵是陳菊，陳菊告訴賴「三八兄弟，沒挺你，挺誰？」以致賴原先民調贏20％、30％，短短一個多月豬羊變色。陳菊不用負責嗎？先騙了賴清德，又要去當監察院長，慶富案及高雄三千億元，陳菊就安全下莊，賴清德無奈要被推到深宮，還被陳建仁講副總統是沒聲音的，只能等總統交辦事情，他真的看不下去，呼籲賴一定要堅強到底。

王育敏強調，我們深信賴清德事前對於外流信件的內容並不知情，但現今內容曝光，讓賴清德情何以堪？經歷當初民進黨總統初選的委屈、隱忍，賴清德絕對能體會信件內容的真實性，這讓賴清德從明天(520就職)起進入總統府後，該如何與蔡英文及蔡身邊的幕僚合作？未來的總統府是否會回到陳水扁執政時期，與副總統呂秀蓮雖然身處總統府樓上樓下，卻貌合神離，互鬥不斷，這絕對是不利於國家發展、政局穩定的負面因子。

王育敏認為，總統府是國家最高的領導中心，勾心猜疑、宮廷內鬥恐影響國家的正面發展，她呼籲總統府不應該僅將問題推給駭客變造，應針對信件內容做完整的澄清說明，以釋眾疑、導正視聽，不要讓民進黨內鬥不斷延續的戲碼，波及國家體制的正常運作。

(中時 )