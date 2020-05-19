交通大學開設大學部「人工智慧第二專長學程」，針對工程與科學、生醫及管理領域學生，培育兼具專業領域與人工智慧專長的跨域人才。交大表示學程19日開始招生，109學年度授課。

「誰能引領人工智慧，誰就掌控人類的未來！」交大代理校長陳信宏指出，人工智慧結合物聯網、大數據及5G通訊，推動著全球科技技術革新，包括自駕車、工業4.0、數位醫療、健康照護與金融科技等，使得人工智慧產業的人才需求與日俱增。

交大人工智慧第二專長跨域學程共分為「工程與科學」、「生醫」與「管理」三項，強調基礎課程與核心課程的理論訓練，以及專業領域的特色進階應用實務。

「工程與科學學程」涵納資訊學院與電機學院的人工智慧基礎課程，分為AI晶片與應用、AI無人載具應用、AIoT系統應用與AI多媒體應用四大領域模組，兼具「軟硬技術」，培育學生具備未來產業所需之人工智慧知識與實作技能，以及如何以雙專業解決關鍵問題。

「生醫學程」涵蓋人工智慧核心理論、數理統計與程式設計基礎，包含生醫訊號、醫學影像、生物資訊、生醫資料探勘，透過跨領域融合，以開發智慧生醫系統為目標，由生理數據收集與評估、診斷建議、預後評估等各面向，培養學生以人工智慧技術解決生醫問題的能力。

「管理學程」強調紮實的數理訓練和管理知識的整合，搭配人工智慧及數據分析，涵蓋金融科技、交通管理、管理科學及製造管理四大特色領域模組，呼應現今金融科技及工業4.0發展潮流，以及交大科技管理及交通運輸發展特色，透過領域專業及人工智慧技術的學習，讓學生提升能力及職場競爭力。

電機學院院長唐震寰表示，人工智慧學程對每個領域的學生都是如虎添翼，例如電子與機械系學生本業是做載具(車輛)，上了「AI無人載具應用」課程，就讓車子升級為自駕車。人工智慧第二專長跨域學程能培養學生整合不同領域專業知識能力，為職涯做最充分的準備。

(旺報 )