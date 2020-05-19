為讓農民所生產的加工品能登上通路販售，農委會去年底完成《農產品生產及驗證管理法》修法，讓農民、農民團體經訓練、考核後可取得農產品初級加工場場照，登上一般通路銷售。農委會主委陳吉仲今發出全國首張初級加工場場照，並宣示要在5年內發出5000張場照，讓農產初級加工的產值達到20億經濟規模。

陳吉仲表示，取得農產品初級加工場場照具有3大意義：1.過去農民所做的初級加工品都無法登上通路，現在取得場照後可上通路販賣。2.經農產初級加工場生產的產品原料均來自國內，消費者可溯源找到生產者，產品絕對安全。3.建立農產品初級加工場後，可望將未來許多生產過剩的農作物拉去加工，進行產銷調節。

先前外界對農產品初級加工場多有疑慮，認為會成為《工輔法》翻版，讓農地上蓋更多工廠，對此陳吉仲也釋疑，強調農產品初級加工場對申請者的身分認定嚴格，必須要自然人農民或農民團體才能受訓、考核，且每張場照效期5年，農委會每年會進行稽核，若有違規一定依法辦理，至於稅金、設場補助等，陳吉仲則說，農民生產的產品不會課稅，未來也請農糧署研議加工場設備、冷鏈系統、產品包裝等相關補助。

明天520過後，陳吉仲仍將持續帶領農委會，他今天也細數過去4年來的政績，包含完成農民退休制度、農民職業災害保險、農業保險等完整福利體系，接下來任期將更著重在產業競爭力上，他強調，經這次新冠肺炎疫情，更凸顯農產自給自足的重要性，農委會將持續提升農民的產業競爭力，讓農民能有更好的收入。

(中時 )