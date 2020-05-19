全球鋁質電解電容廠Nichicon公布上年度財報，順利轉虧為盈，由於大型醫療設備、5G及伺服器電源需求強勁，而各國封城封國導致生產受制，目前鋁電容交期已經拉長，在財報優於預期下，Nichicon股價強勢大漲，國內鋁電容廠立隆(2472)、凱美(2375)、金山電(8042)等亦隨台股止跌反彈。

Nichicon公布上年度(2019年4月-2020年3月)財報，全年合併營收1196.75億日圓，年減2.6%，合併營業淨利25.49億元，減少53.4%，但合併純益由前一年度的虧損79億日圓，順利轉為盈餘28.12億日圓，優於市場預期。

儘管短期內受新型肺炎(COVID-19)影響、營運環境持續嚴峻，Nichicon預估，今年合併營收將達1200億日圓，年增0.3%，合併營益年減5.9%至24億日圓、合併純益將年減11.1%至25億日圓。

在國內鋁電廠部分，立隆受惠於大陸廠區復工順利，且工業、醫療、儲能及PC/NB客戶訂單強勁，第1季稅後盈餘1.18億元，較去年成長6.3%，每股盈餘0.92元，前4月合併營收22.51億元，立隆預估，第2季業績將優於第1季。

凱美合併智寶後，因整併調整效益逐漸顯現，第1季合併毛利率拉升至25.02%，稅後盈餘1.1億元，年成長44.74%，每股盈餘0.57元；前4月合併營收13億元。

至於金山電受到新冠肺炎疫情影響，第1季稅後虧損4448萬元，每股淨損0.36元；前4月合併營收10.12億元，年成長2.1%。

由於大型醫療設備、5G及伺服器電源需求強勁，而各國封城封國導致生產受制，目前鋁電容交期已經拉長，有助於鋁電容廠下半年營運。

(時報資訊)