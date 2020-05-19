日本財政部長麻生太郎(Taro Aso)週二表示，日本本季度的經濟狀況可能依然嚴峻，他還承諾政府將確保就業支持，協助企業維持其商業業務。

日本政府同時推遲了預算編制請求的時間表，麻生表示，各部會通常在8月提出預算要求，財政部將日期推延到9月30日。財政部並考慮在比平常更晚的時間推年中政策指導方針，將針對新冠疫情做出反應措施。

日本政府在周一公布連續兩季度的經濟衰退。

(時報資訊)