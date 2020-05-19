《國際經濟》日財長：本季度經濟仍嚴峻 12:162020/05/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本財政部長麻生太郎(Taro Aso)週二表示，日本本季度的經濟狀況可能依然嚴峻，他還承諾政府將確保就業支持，協助企業維持其商業業務。 日本政府同時推遲了預算編制請求的時間表，麻生表示，各部會通常在8月提出預算要求，財政部將日期推延到9月30日。財政部並考慮在比平常更晚的時間推年中政策指導方針，將針對新冠疫情做出反應措施。 日本政府在周一公布連續兩季度的經濟衰退。 (時報資訊) #嚴峻 #預算 #財政部 #本季度 #日本政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困加前瞻 政府的鴉片煙 04:102020/05/15 時論廣場 蘇內閣何苦大兜圈子 04:102020/05/15 時論廣場 內閣改組 財政部次長吳自心走人 21:202020/05/15 政治 阮清華出任財部政次 陳彥伯升任交通部政次 21:422020/05/15 政治 國台辦主任劉結一：台海形勢嚴峻 台胞受無端刁難 21:492020/05/15 兩岸 財政部女力出頭天 財稅署長李慶華升常次 23:432020/05/17 財經 聯強杜書伍：2020年挑戰嚴峻… 3C成長永遠高於經濟成長 04:102020/05/18 財經要聞 李慶華出線 財部將有第2位女性次長 04:102020/05/18 政治要聞 代替酒精消毒水除菌殺菌 日本官方認定水神安全 04:102020/05/18 生活新聞 關貿網路前十大股東 大洗牌 04:102020/05/19 金融．稅務 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 油價最慘過了…揭背後2大護盤魔手 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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