《國際社會》川普放話 美國可能永遠切斷贊助並退出WHO 12:162020/05/19 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在推特上公開一封日期為周一的信件，他在信中揚言將永久切斷美國對世界衛生組織（WHO）的資金贊助。 川普在推特上公開一封致世衛幹事長譚德塞的信函，內容寫道「如果世衛不承諾在未來30天進行重大實質改革，我將讓暫時凍結美國對世衛的資助成為永久性措施，並重新考慮美國是否保留會員關係。」 因不滿世衛對應新冠肺炎大流行的處理方式，美國上個月暫停對世衛的資金贊助。川普周一表示可能再砍或完全取消對世衛的撥款，並抨擊世衛是「中國的魁儡」，總給一堆爛建議。 (時報資訊) #世衛 #川普 #美國 #贊助 #切斷 也許您會感興趣 推薦閱讀 死都不戴！紐時分析川普：認定戴口罩是魯蛇 07:002020/05/15 國際 反中 川普拜登一決高下 04:102020/05/15 時論廣場 兩岸都押寶川普 04:102020/05/15 時論廣場 不惜斷關係！川普：對付北京有很多選項 07:372020/05/15 國際 川普施壓加稅 逼境外企業返美 04:102020/05/16 國際大事 陸媒諷川普 為選舉打腫臉充胖子 04:102020/05/16 國際大事 奉送8字開戰！川普嗆歐巴馬該坐牢50年 12:482020/05/18 國際 川普兒子：大選結束 病毒會很神奇地消失 19:322020/05/18 兩岸 恢復資助WHO有變？美媒：川普不想給錢 21:282020/05/18 兩岸 正視美中貿易摩擦升溫 04:102020/05/19 時論廣場 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 救命疫苗飆速！美國經濟寒冬將解封？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。