美國總統川普在推特上公開一封日期為周一的信件，他在信中揚言將永久切斷美國對世界衛生組織（WHO）的資金贊助。

川普在推特上公開一封致世衛幹事長譚德塞的信函，內容寫道「如果世衛不承諾在未來30天進行重大實質改革，我將讓暫時凍結美國對世衛的資助成為永久性措施，並重新考慮美國是否保留會員關係。」

因不滿世衛對應新冠肺炎大流行的處理方式，美國上個月暫停對世衛的資金贊助。川普周一表示可能再砍或完全取消對世衛的撥款，並抨擊世衛是「中國的魁儡」，總給一堆爛建議。

(時報資訊)