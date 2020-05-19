美國和華為關係持續緊繃，市場預計大陸品牌智慧型手機恐降低對高通下單，反而轉向聯發科(2454)，聯發科可因此受惠，其中歐系外資更送上500元目標價。

聯發科近期受到美國和華為關係緊張，轉單效應引發想像空間下，股價連續走高，繼昨日一度漲停後，今持續開高走高，漲幅逾4.5%，股價最高達464元，接近去年底高點，昨也持續獲三大法人聯袂買超。

歐系外資分析指出，華為的智慧型手機晶片整體商機上看30億美元，在美中關係緊繃下，聯發科若能增加出貨給華為，則有利於聯發科，讓其4G市占率從目前15%提高到2020年的30%、2021年的60%，至於5G市占率，則從目前零提升到今年約20%，2021年上看60%，故重申「優於大盤表現」評等，目標價由430元上修到500元，另外，也調高聯發科今明年每股盈餘9.4%、25.3%，分別為17.5元、24.78元。

至於美系外資則表示，聯發科目前華為訂單市占率約30%，在其他大陸品牌市占率約50%，若華為轉單給聯發科，將有助提高聯發科低階5G SoC(系統單晶片)出貨量，決定將聯發科評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由378元調高到470元。

還有另一家美系外資表示，因為5G晶片平均售價明顯高於4G晶片，有利於聯發科提升營運效益，重申「加碼」評等，目標價維持450元。

(時報資訊)