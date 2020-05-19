女星劉樂妍之前斥資百萬發行單曲《CHINA》，甚至還拍攝了MV，沒想到卻遭網友痛批是「魔音傳腦」，對此YouTuber博恩則仿效發布歌曲《TAIWAN》，MV男主角還找來同一人，神還原掀起討論熱度，對此劉樂妍坦言不知道對方是誰。

劉樂妍好友好娜姬透露，之前和劉樂妍合作單曲《深蹲下去撿肥皂》MV，在Youtube上居然看不到，就連擁有版權的劉樂妍都不清楚原因，她順勢問劉樂妍是否知道博恩Kuso單曲《China》改成《Taiwan》，MV內容更是神複製，對此劉樂妍表示原先在大陸翻不了牆，所以沒看過，更不知道博恩是誰，但看完後表示自己被拍得很醜，直呼連MV都不想保留，但還是很喜歡《CHINA》這首歌。

網友製作影片對照兩支ＭＶ。（影片／狸蹦雲遊Youtube）

最後好娜姬更開玩笑表示要劉樂妍去上博恩節目，兩人還可以一起表演同一首歌，絕對會掀起一波討論熱潮，不過劉樂妍則表示不知道對方是誰，因此不可能去上他的節目。

(中時電子報)