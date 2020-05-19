經營85度C的美食-KY（2723）2020年遭逢新冠肺炎衝擊中國大陸及美國2大市場營運，投顧法人雖預期在中國大陸回溫下，第二季營運可望較首季小幅回溫，但對全年營運仍保守看待，預期營收及獲利將分別下探近5年、近6年低點。

不過，美食在3月19日下探56.2元新低後，股價緩步向上震盪墊高，今（19）日在買盤敲進下開高勁揚，一度大漲8.88％至103元，創近3月波段高點。盤中維持逾6.5％漲幅，領漲觀光類股。三大法人上周小幅賣超47張，昨（18）日反手買超20張。

美食2020年合併營收47.01億元，季減18.27％、年減17.61％，創5年半低點。毛利率59.32％創同期次高，惟營益率3.24％亦創5年半低點。歸屬母公司稅後淨利0.65億元，季減59.53％、年減79.33％，每股盈餘（EPS）0.36元，雙創5年半以來低點。

觀察美食首季三大市場營運，中國大陸營收25.49億元，季減25.19％、年減24.83％，營益率幾近損平。美國營收11.86億元，季減10.48％、年減7.85％，營益率近5％。台灣營收8.99億元，季減3.26％、年減4.03％，營益率11～12％。

投顧法人指出，疫情對中國大陸首季營運影響最重、美國相對有限，台灣則大致持穩。展望本季，在美國受衝擊較大，但台灣維持穩定、中國大陸可望回溫下，預期營收可望季增5％、仍年減15％，營益率估回升至4％以上，稅後淨利估季增達75％、仍年減約47％。

投顧法人表示，美食中國大陸門市在疫情爆發前，同店營收（SSSG）維持約1％成長，惟受疫情衝擊門市營運，首季及4月同店營收均年減10～15％，預期5月衰退可望收斂，上半年難逃衰退、下半年可望緩步增溫。預期全年營收年減近1成、營益率落於3～4％。

美國方面，投顧法人預期受疫情升溫衝擊，本季營收將年減達20～25％，營益率將持續下滑，第三季衰退幅度可望收斂，帶動下半年營益率回升。預期全年營收將年減13％，營益率降至5～6％，低於去年的10～11％。

而新冠肺炎疫情也影響美食在中國大陸及美國的展店計畫。中國大陸首季總店數596家、較去年底淨減6家，預期下半年可望恢復展店。美國則在疫情爆發前便決議放緩展店步伐，受疫情衝擊，預期最快要到下半年才會展店，不排除可能延遲至明年。

整體而言，由於疫情衝擊美食在中國大陸及美國2大市場營運，投顧法人預期今年僅將分別淨增2家、4家店，預期下半年營運將逐季改善、第四季營收恢復年成長，但全年營收估年減近1成、探近5年低點，獲利則續探近6年低點，維持中立評等、目標價100元。

(時報資訊)