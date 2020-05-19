讀大學不用錢！華梵大學今宣布，自9月起，提供大一新生與學雜費同額的「品德獎學金」，等同免學雜費；大二至大四生，則可申請「創新共學獎學金」的全額獎勵。也就是，華梵大學大學部940個學生，今年起每年幾乎都可省下10.8萬元的學雜費。

◎高雄迪士尼夢碎 韓認有困難願收回

高雄市議會今（19）日舉行臨時會，積極推動路平、燈亮、水溝通，而韓國瑜選舉期間提出的太平島挖石油、迪士尼、愛情摩天輪卻遲遲未有進度。對此，韓國瑜坦言，推動迪士尼樂園確實有困難，願意收回。

◎不吃早餐易胖？專家推3套餐

許多人為了減肥不吃早餐，不過專家警告，不吃早餐不但可能影響代謝、不利於血糖控制，而且下一餐時，身體會試圖攝取更多能量囤積體內，因此不吃早餐的人恐怕比有吃早餐的人更容易胖！

◎《暮光之城》男星過世 和女友陳屍公寓

曾出演電影《暮光之城》而聞名的黑人男星格雷戈里泰瑞博伊斯（Gregory Tyree Boyce），驚傳上周三和女友陳屍公寓中，享年30歲，消息一出震驚外界。

(中時電子報)