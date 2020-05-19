台中市東區78歲獨居的林姓阿嬤剛搬到新租屋處，隔天出門吃早餐就忘了怎麼回家，行經台中市警察局第三分局立德派出所趕緊入內求助，卻只知道住家旁邊有賣芭樂的水果攤，立德所員警循著這僅有的線索逐一過濾，最終總算在復興路段找到阿嬤的租屋處，順利將其送返家，警方離開前還將阿嬤家住址寫在紙條上，叮嚀阿嬤好好收著，以防下次又忘記租屋處住址，貼心的舉動讓阿嬤大讚「揪感心」！

日前正午時，林姓阿嬤至立德派出所求助，表示其昨天剛搬到附近，但是忘記租屋處地址，只記得住家大樓隔壁有家賣芭樂的水果攤，警員羅挺維、張譯升立即查證阿嬤的身分，經過多方聯繫及過濾後，警方決定載著阿嬤前往派出所附近的芭樂攤開始找起，果然皇天不負苦心人，沿著復興路才找了第一處，阿嬤就喊著：「就是這家芭樂攤！」，警方帶著阿嬤進入旁邊大樓，向管理員確認阿嬤是該棟大樓住戶無誤。

警方親自將阿嬤送到租屋處門前，並遞給阿嬤1張小紙條，上面登載其住家地址，要阿嬤隨時帶在身上，想不起住址的時候可以拿出來看，林姓阿嬤允諾會把小紙條收好，十分感謝警方的協助。

(中時 )