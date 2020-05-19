channel A報導鄭俊英被監獄裡大哥要求起身唱歌。（圖／取自韓網）

韓國歌手鄭俊英去年底捲入散布不雅片風波，遭受害者提告集體性侵，上周案件進入二審，鄭俊英和崔鍾訓獲得減刑，仍提出上訴。而最近韓國節目訪問到鄭俊英的獄友，該人透露因為監獄裡大哥非常討厭「頑劣惹人厭的人」，就會趁機整鄭俊英說：「站起來唱首歌」。

去年因BIGBANG前成員勝利夜店事件發酵，揪出鄭俊英在Kakao Talk聊天室中分享多個非法偷拍影片案，受害女性至少10名，又因聊天對話中出現「給女生餵安眠藥」、「在車上強姦」等關鍵字，使鄭俊英被多女提告涉嫌偷拍及散佈性愛片以及輪姦等罪。

輪姦案方面，鄭俊英在一審中被判6年，二審判決縮短成5年，但鄭俊英方面依舊不滿，近日已經提出上訴。channel A節目《聽到傳聞show》最近報導，獄友透露獄中每個人都知道鄭俊英的罪名和身分，同房的犯人還會要求鄭俊英起立唱歌，鄭俊英為了不得罪對方，總是乖乖聽話起身唱歌，該獄友也說，鄭俊英現在非常懷念在外面社會的生活，似乎悔不當初。

(中時電子報)