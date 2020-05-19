一天到底可以吃幾顆蛋？吃多會不會膽固醇過高？一直是個大問題，美國最新世代研究：過量攝取仍使心血管疾病增加17%，但也有日本研究顯示，有六七成的人可以每天吃三顆蛋。對此，醫師蕭捷健說，自己的體質適不適合每天三顆蛋，建議「抽血追蹤膽固醇」才會知道。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書PO文，指出一顆雞蛋平均約207毫克膽固醇，而一個人每天最多能吃幾顆蛋，關鍵是看個人健康狀態，「原則上，沒有高膽固醇血症、高血脂症的健康人，每天食用2到3顆雞蛋，對身體是安全無虞的」，但是本身有總膽固醇超標和高血脂的情況的人，就必須節制，一天少於1顆雞蛋。

蕭捷健說，如同新版《每日飲食指南手冊》指出，血液膽固醇過高、曾罹患動脈血管梗塞、肥胖或是脂肪肝患者等，建議一天應少於1顆（雞）蛋黃的攝取量。他建議，吃蛋最好是吃水煮蛋，其蛋白質消化率高達99.7％，維生素保留最完整。「研究顯示，運動完後立刻補充蛋白質的合成率，比運動完3小時後才補充蛋白質，足足多了6倍之多！」

(中時電子報)