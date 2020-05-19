新冠肺炎疫情雖然稍緩，但經濟元氣仍未復原，為預防畢業即失業，勞動部提出「安穩青年就業」紓困方案，藉由補助企業，減緩失業潮。對此，民進黨立委江永昌提醒，政府美意不能歪樓成「裁老換新」；民進黨立委劉建國則說，恐有企業故意等到可領補助時再開缺，這期間遇缺不補，反而加重工作負擔，勞動部要有配套。

江永昌表示，疫情衝擊下，畢業潮要來了，經濟部針對既有員工提出產業紓困方案，勞動部則是針對畢業生提出「安穩青年就業」方案，這兩者不應該互斥。他也提醒，領有政府補助的企業絕對不能裁員，不然只因為想領勞動部的補助，反而一邊開除舊員工、招聘新員工，將扭曲政策本意。勞動部長許銘春回應，基本原則就是「不能裁老換新」，企業要開新職缺給年輕人，才會給予補助。

江永昌說，勞動部方案雖然目前設定是針對畢業生，但以過往統計來看，20多萬大學畢業生，17萬人平均在一年內會找到工作，但還有5、6萬人在一年後仍無法找到工作，希望勞動部可以分散補助名額是針對20到24歲，那些畢業一年以上仍無法找工作的待業青年。他表示，很多待業青年很優秀，只是求職起步難，透過政府的力量給企業誘因，讓公司給他們一次機會，更能為政策美意加分！

江永昌也建議，勞動部的補助方案也要設定薪資門檻，不能只是給畢業生23800元的最低基本工資；且企業拿到勞動部每月補助的1.2萬元時，要不要併入企業所得，以及併入個人薪資所得，勞動部應釐清。他認為，政府紓困應該排除所得與稅率的計算，必須寬鬆、明確，否則推行政策這麼辛苦，卻無法讓人民有感。

劉建國則提醒，勞動部4月宣布的「安穩青年就業計畫」，什麼時候要啟動？補助6萬名青年，勞動部打算怎麼來篩選？他表示，這是一個很好的計畫，但現在傳出很多疑慮，例如有企業故意等到可領補助時再開缺，這期間遇缺不補，其他員工反而工作量大增；是否有有雇主為了領取補助而裁掉老員工，轉而聘用新鮮人？最後恐造成「資深被裁員、資淺低薪」危機！

劉建國也說，這個計畫只補助12個月，那12個月後過去，新鮮人會不會被當人力免洗筷、用完就丟？他希望勞動部一定要研商這些配套措施，確認都能上路後，才能宣布這個計畫要開始施行。

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(中時電子報)