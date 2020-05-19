因應「梅雨季滯留性鋒面」可能對東部地區帶來的災害，國軍第二作戰區今（19）日派遣預置兵力164員、車輛機具5類24輛，前往花蓮縣玉里鎮等8處地點待命，並通令所屬單位完成任務提示及下達安全規定，隨時掌握地方災情及危安因素，在接獲命令後，可安全、迅速的執行作戰區災害防救任務。

梅雨鋒面到來，第二作戰區官兵已完成整備警戒待命。(花防部提供)

第二作戰區強調，守護地區居民是國軍部隊天職，將持續關注降雨動態，提高警戒，做好萬全的因應準備，並秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，維護東部地區安全。

(中時電子報)