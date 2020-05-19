梅雨鋒面到來 第二作戰區完成整備警戒待命 12:222020/05/19 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅雨鋒面到來，第二作戰區官兵已完成整備警戒待命。(花防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應「梅雨季滯留性鋒面」可能對東部地區帶來的災害，國軍第二作戰區今（19）日派遣預置兵力164員、車輛機具5類24輛，前往花蓮縣玉里鎮等8處地點待命，並通令所屬單位完成任務提示及下達安全規定，隨時掌握地方災情及危安因素，在接獲命令後，可安全、迅速的執行作戰區災害防救任務。 梅雨鋒面到來，第二作戰區官兵已完成整備警戒待命。(花防部提供) 第二作戰區強調，守護地區居民是國軍部隊天職，將持續關注降雨動態，提高警戒，做好萬全的因應準備，並秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，維護東部地區安全。 (中時電子報) #梅雨 #梅雨鋒面 #第二作戰區 #地區 #因應 #東部 #國軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應新冠 李瑞標創作驛站 04:102020/05/16 產業．科技 因應下波疫情 安倍疾呼打長期戰 04:102020/05/16 國際大事 提升行政效能 修法不能等 04:102020/05/18 財經焦點 陸力挺西部大開發 多板塊迎風口 11:512020/05/18 兩岸 新聞分析－穩健改組 拚後疫情經濟 04:102020/05/19 財經要聞 因應後新冠 國發會射七箭 04:102020/05/19 財經要聞 觀念平台－後疫時代待調整的治理政策思維 04:102020/05/19 財經要聞 因應ECFA配套 經濟部將提說帖 04:102020/05/19 財經焦點 防範梅雨鋒面 陸軍南部8軍團完成整備警戒待命 08:082020/05/19 社會 6軍團防豪雨成災 山區預置機具兵力390名待命 10:092020/05/19 社會 社會熱門新聞 台中單身女舍摩斯密碼怪客遭逮 點字結果揭曉 - 社會 連4次隔離檢疫落跑 男拒繳100萬罰金嗆執行署已脫產 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 社會10點檔》獸夫大吃母女丼 少婦一怒 棺材鐵鎚殺夫 馬英九也嘆 - 社會 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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