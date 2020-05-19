世界衛生組織（WHO）第73屆世界衛生大會（WHA）於台北時間昨晚6點開議，截至目前為止，共有12友邦以及美國、日本為我執言。外交部發言人歐江安表示，我們對發言的友邦與理念相近國家表達誠摯謝意，至於尚未發言的友邦帛琉與聖克里斯多福預計在今天的會議上發言。

關於友邦提案促WHO秘書處應邀請台灣出席WHA的進度，歐江安指出，由於今年改成線上會議，每個國家發言時間大幅限縮，我們接受友邦與理念相近國家建議，將提案留到秋季復會的實體會議上再進行充分且實質的討論。

歐江安說，台灣參與WHO的議題已經跳脫了友邦提案，今年國際友我聲浪支持前所未有，超過29個國家政要、400位國會議員直接致函WHO秘書處，國際媒體超過1800篇的支持，台灣的形象以及成功抗疫經驗被廣泛討論，這是我們取得最重大的成果，台灣參與WHO的議題更不會就此打住。

中國國家主席習近平應WHO秘書長譚德塞邀請於WHA視訊會議開幕式上致詞。歐江安對此指出，在各國都在咎責中國、追究疫情源頭的時候，WHO仍然邀請中習近平當線上貴賓，其實也印證了他們的深厚關係，「WHO的很多作為都被單一國家宰制。」

歐江安說，習近平雖然承諾要金援WHO，但是再多的金援都比不上中國開放各國專家調查病毒來源，這也是昨天線上會議大家關注的焦點，比起亡羊補牢的經濟援助更為重要。

(中時 )