老牌男星詹姆斯伍茲（James Woods）是好萊塢罕見的異類，他公開支持美國總統川普。17日那天，他用短短幾句話，概括點出了可能讓川普連任的關鍵。

伍茲推文說：「唐納‧川普是個粗魯的人，他自負，無感又粗鄙，但他愛美國勝過我這輩子見過的任何總統。」而川普稍後轉推了他的貼文，並寫道：「我認為那是很棒的讚美…謝謝你，詹姆斯！」

(中時電子報)