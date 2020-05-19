川普憑討厭3特質 可打趴對手連任 12:252020/05/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普18日在白宮國宴廳（State Dining Room）接見餐飲業者，討論新冠肺炎疫情因應措施後，準備離開的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 老牌男星詹姆斯伍茲（James Woods）是好萊塢罕見的異類，他公開支持美國總統川普。17日那天，他用短短幾句話，概括點出了可能讓川普連任的關鍵。 伍茲推文說：「唐納‧川普是個粗魯的人，他自負，無感又粗鄙，但他愛美國勝過我這輩子見過的任何總統。」而川普稍後轉推了他的貼文，並寫道：「我認為那是很棒的讚美…謝謝你，詹姆斯！」 (中時電子報) #川普 #美國 #總統 #大選 #詹姆斯伍茲 #好萊塢 #連任 #特質 #共和黨 #民主黨 #拜登 也許您會感興趣 國際熱門新聞 澳促新冠調查 陸揮80％關稅重拳 - 國際 獲陸20億！WHO要調查新冠了 但一關鍵問題沒著落 - 國際 嗆永遠斷世衛金援！川普下達30天最後通牒 - 時事 不滿新冠亂指控 陸算帳要打痛老美 - 國際 夢碎！梅根哈利洛城面對殘酷現實 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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