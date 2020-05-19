台中市公設民營托嬰中，目前只有9處，數量不足，其中，人口數最多的北屯區，甚至1處都沒有，引起民眾不滿；市議員曾朝榮19日質詢時，要求市府於人口最多的北屯區優先考慮設置親子館及公設民營托嬰中心，不要讓北屯區成為育兒沙漠。市府強調，將再設置3間公設民營托嬰中心。

市議會19日舉行民政委員會業務質詢，市議員曾朝榮、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、蔡成圭表示，目前台中市公設民營托嬰中心，目前共有9處，預計109年後完工的共計12處。相較新北72處、台北75處包含托育家園，遠遠不足。

曾朝榮指出，年輕人面對托嬰課題，不敢結婚生孩子，北屯區是台中市人口數最多的區域，2歲以下人口也最多，但公設民營托嬰中心，北屯區卻1處都沒有，相較於人口次多的西屯、太平、大里，卻都有設置兩處公設民營托嬰中心，民眾質疑，難道市府對北屯不重視嗎？

周永鴻說，公託設施不足和少子化互為因果。公托設施不足，年輕夫妻沒辦法兼顧工作和孩子，更不敢生小孩。周永鴻檢視台中市各行政區兩歲以下人口和公托設施，神岡區兩歲以下人口有1795人、潭子區有2802人，竟然區內完全沒有公托設施。

社會局表示，據統計，北屯未滿2歲幼兒有4665人，因此預計設置三間公設民營托嬰中心。其中兩間位在社會住宅，目前興建中，北屯段預計110年12月完工，同榮段預計111年2月完工。社會住宅完工後，社會局會進行托嬰中心室內裝修工程，預計各收托36名嬰幼兒。

北屯第三間公設民營托嬰中心，目前規劃和運動局合作，設置於北屯兒童公園外館。將由社會局設置公設民營托嬰中心，預計收托20名嬰幼兒；運動局設置兒童運動中心，開設音樂律動、親子瑜珈等兒童運動課程。

(中時 )