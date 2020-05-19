台積電15日宣布將到美國亞利桑納州設5奈米廠，同一天美國商務部限制華為使用美國相關技術所供應的晶片。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，美中科技冷戰戰火升級，除了台積電被迫選邊站，赴美設廠的「後座力不容小覷」。

台積電上周五閃電宣布，選定美國亞利桑那州蓋5奈米晶圓廠，將投入120億美元（約台幣3600億），預計於2021年動工、2024年開始量產。而美商務部當天也對華為發布新出口限制令，未經美方充許禁止將使用美國相關技術的晶片出貨給華為。

謝金河以「台積電的後座力」為題，在臉書貼文表示，美中科技冷戰戰火升級，除了台積電被迫選邊站，美國制裁華為力度加大，市場開始擔心華為的未來，相關供應鏈成員股價都慘跌，其中，與華為連結較深的供應鏈，像銅箔基板的聯茂、台燿電、台光電昨天都大跌，印刷電路板的欣興、南電、華通，及砷化鎵的穩懋、宏捷科及封測的京元電子等都大幅下跌。

他指出，美國揮出一記重拳，中國的國家隊立刻增援中芯半導體，兩個大基金投資22.5億美元，但中芯國際昨股價開高走低，從20.7急跌到17.82港元，跌幅6.37%。中芯國際去年營收244.12港元，本業虧損25.96億，淨利17.5億港元，看來國家補貼力道不小，中芯國際目前到14奈米，繼續往前挺進，還有很多關卡要克服。

香港掛牌的華虹半導體昨天也大跌5.33%，該公司首季淨利年減57.2%。而在大陸市場，最大的IC設計公司韋爾股價差點跌停，滙頂、聞泰科技、瀾起科技、兆易創新等跌幅都不輕。

謝金河認為，華為已宣布關閉在美國的57家子公司，雙方堅壁清野，這個攤牌對整個產業撞擊力恐怕非同小可！

(中時電子報)