龍來公司董事長陳宏隆（左）今天上午與新竹市長林智堅（右）簽署委託民間經營管理合約。（陳育賢攝）

中華職棒第5隊、味全龍隊主場確定落腳新竹市，未來賽季1年至少在此打40場。（陳育賢攝）

中華職棒第5隊、味全龍隊主場確定落腳新竹市，未來賽季1年至少在此打40場。（陳育賢攝）

中華職棒第5隊、味全龍隊主場確定落腳新竹市，未來賽季1年至少40場賽事，讓竹竹苗球迷看到爽！味全龍隊19日是由旗下龍來球場公司與新竹市政府正式簽約，龍來公司將擁有新竹市立棒球場10年經營權外加5年優先續約權。

今天上午的簽約儀式是由龍來公司董事長陳宏隆與新竹市長林智堅代表簽署委託民間經營管理合約，包括體育署長高俊雄、中職會長吳志揚、味全龍領隊吳德威及打擊教練張泰山都到場見證，讓新竹市立棒球場再邁向重要里程碑，此也正式宣布新竹市成為非6都第1個有職棒主場的職棒城市。

林智堅表示，1976年完工啟用的老新竹市立棒球場，因老舊與不符現代高張力棒球賽事的需求等問題，因此向中央爭取8.7億重建棒球場，未來可容納1.2萬人的新竹球場將成為味全龍隊新主場。

林智堅說，球場重建工程在去年10月啟動，經過重新設計後，嶄新的新竹市立棒球場將成為全國最優質棒球場，滿足竹竹苗155萬人口需求。

他也指出，市立棒球場完工後預計1年能提供40場主場賽事，除促進棒球發展、城市光榮感，也一併改善周邊環境提升居民生活品質。此外，2015年中職在竹市球場的觀賽人數每場平均超過7000人，是全國第2高，預計球賽人潮將帶來商機，促進地方商圈。

另，新竹市市民每年可支配所得全國第2，更讓新竹市立棒球場成為「味全龍的最佳主場」。

龍來公司董事長陳宏隆表示，頂新集團已順利完成「味全龍」隊的重組計畫，並由葉君璋擔任龍隊總教練，承先啟後意味濃厚，面對接下來的挑戰，想必跟現有中華職棒4隊會擦出驚人火花，而除了職業棒球外，針對基層也推動了接棒未來的公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，對於新竹市的棒球想像，除了基層棒球的扎根，更會提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在新竹市蓬勃發展。

市府表示，新竹市立棒球場預定於2021年底完成，目前味全龍積極參戰，於2020年從2軍出發，2021年上1軍，就未來球場的經營方向及軟硬體設備，都希望能夠獲得更多球團與各方面的意見，讓新竹市立棒球場能夠以嶄新且完善的面貌提供給所有使用者。

(中時 )