為表達對 LGBTQ 團體的支持，蘋果(Apple Inc.)延續過往兩年針對 Apple Watch 推出彩虹錶盤以及期間限定彩虹版錶帶的做法，在官網宣布推出今年的版本。與過往不同的是，今年加入了 Nike 運動版錶帶的選擇，風格跟以往不同，喜愛運動的朋友也可以低調的透過它來表達你對 LGBTQ 團體的聲援。

蘋果今年度推出的兩款彩虹版錶帶，一款是運動型錶帶，採用垂直條紋設計，運用了 LGBTQ 團體所使用的六色彩虹設計。而另一款則是 Nike 運動型錶帶，透氣設計的圓形開孔中加入了彩虹元素，相當有元氣。這兩款全新錶帶都提供 44mm 以及 40mm 的選項，使用者可依照自己手中的 Apple Watch 錶盤大小(44mm錶帶可適用 Series 4 / 5 的 44mm 錶盤；或先前幾代的 42mm 錶盤；40mm錶帶可適用Series 4 / 5 的 40mm 錶盤；或先前幾代的 38mm 錶盤)來選購。

watchOS 6.2.5 當中包含至少 5 款全新彩虹錶盤(1)。(摘自9to5mac)

watchOS 6.2.5 當中包含至少 5 款全新彩虹錶盤(2)。(摘自9to5mac)

除了期間限定、限量販售的彩虹版錶帶之外，蘋果也同樣在 watchOS 當中加入了今年限定的彩虹錶盤。待 watchOS 6.2.5 正式版釋出，升級後就可體驗。watchOS 6.2.5 稍早之前已經推出 GM 版，也就是正式版推出前的最後一個測試版，預計已經離正式版推出的時間點很接近。根據《9to5mac》的發現，watchOS 6.2.5 當中至少有 5 種錶盤都納入了全新的彩虹元素(如下)，相當值得體驗。當然，搭配起全新的彩虹錶帶風格更完美。

(科技)