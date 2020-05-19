82歲經營健身中心葉姓教練，3年前被23歲乾孫女學員控告猥褻，涉嫌先要求幫忙拿「十二星座男女性交姿勢圖」，再藉機分析她性愛高潮姿勢，並要求全裸供檢視訓練成果，她信賴兩人交情才脫光衣物，豈料，乾爺爺竟抱緊撫摸、舔吻猥褻。案經女子提告，葉男全盤否認，刑事一審判刑1年，目前上訴最高法院；民事部分，台中地院判賠10萬元，仍可上訴。

女子指控，她在2017年7月間由當時男友報名某健身中心，由80歲葉男擔任教練，教練學員兩人交情甚篤，還以乾爺孫互稱。同年12月底，葉男要求她幫忙拿以牛皮紙包覆的畫作帶到健身中心，葉男拉下健身中心鐵門，當場打開畫作，她才發現是「十二星座男女性交姿勢圖」，葉男詢問她的星座，並分析可以透過哪種性愛姿勢達到性高潮。

女子指稱，葉男還一再勸說要求她全裸供檢視健身成果，她基於對乾爺爺的信賴，才同意脫去全身衣物，豈料，葉男竟以膝蓋曾開刀，站著不舒服要求她攙扶，趁機抱緊她，並撫摸胸腹、大腿及臀部；舔吻頸部猥褻得逞。

葉男到案時全盤否認，指稱乾孫女當天進健身中心後，主動要求他看身材，他被對方叫進去健身中心內側發現他全身赤裸頓時愣住，還要求她快穿上衣物，他因患有嚴重關節炎起身時重心不穩，她前來扶助，而他並未有任何猥褻情事，乾孫女當晚搭計程車離去後，打電話給他指稱人在警局，受傷了，要他賠錢。

在刑事部分，一審法官以事後雙方對話錄音內容、女子胸罩檢體鑑定出DNA型別與葉男相符及案發後相關證人佐證等事證，不採信葉男說詞，依強制猥褻罪判刑1年。女子並請求民事部分損害賠償，台中地院判決葉男賠償被害女子10萬元。

(中時 )