據《北京商報》19日報導，有消息顯示，京東將於下周尋求通過上市聆訊，最快6月初招股，預計將於6月18日掛牌，集資約30億美元；對此，京東方面暫無回應。

今年3月，京東最早將於2020年中在香港2次上市的消息便不脛而走；4月京東以保密形式在香港提交上市申請，可能出售最多約5％的股分。眾多聲音認為，京東此時赴港，是降低單一市場融資風險的外在表現，防止美股出現回調後對其產生重創。

在阿里赴港2次上市「親身示範」，對從中概股回歸香港或A股的企業起到了引導作用；阿里的成功讓眾多企業看到了可能性，而香港為第2上市地的企業已經放開了權限。

今年初，資誠發布報告稱，2020年香港IPO市場將繼續活躍，將會有更多的新經濟企業受惠於上市條規的變更而選擇香港上市，預計全年集資總額可達2300億至2600億港元。香港將繼續鞏固其作為亞洲地區最主要的首次上市集資中心的地位。

資誠指出，由於阿里的回歸，不少中概股也在觀望兩地上市的機會，有望為香港市場帶來更多的IPO項目。

(旺報 )