吳姍儒（Sandy）18日錄蝦皮直播節目《聊聊大明星》，特訓2位主持人黃鴻升、關韶文，擔任一日咖啡店工讀生，節目首度同步在新加坡直播，創下開播以來最高同時在線觀看人數。為分配到較輕鬆的工作，黃鴻升一抵達立刻展現馬屁功力，「在我心中吳姍儒是女王的存在。」更貼心為節目謀福利，「為讓節目更長久，希望邀請憲哥上節目。」沒想到Sandy完全不給老爸面子，直接吐槽，「他來節目不一定會長久。」更搞笑提議，「你們可以先邀梅東生！」

近期剛出書的Sandy，是演藝圈中出名才女，也有許多粉絲對她的下一步感到好奇，她笑稱曾開玩笑叫吳宗憲幫自己出專輯，沒想到老爸一口回絕，直到她說要去拍寫真集才改口，對此Sandy幽默表示：「爸爸應該是覺得家醜不能外揚，但家醜早就都在外面啦。」此外。吳姍儒提及曾有劇組邀約演出古裝劇，還是金庸筆下經典角色「黃蓉」，她卻因當時身體不好只能遺憾婉拒，感嘆「現在想到都覺得難過。」但也承認怕做不好，暫時不考慮跨足戲劇界。

Sandy還自曝是該網購平台死忠用戶，使用超過3年，比開咖啡店的時間還久，且不只買東西，還會賣東西，至於賣什麼？調皮的她忍不住開玩笑：「我爸的內褲，但都賣不出去！」

(中時 )