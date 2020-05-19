台南、高雄、台北三都已針對酒店、舞廳陸續有限度的開放，台中市府是否跟進？市長盧秀燕19日表示，包括畢旅、畢典及各行各業怎麼進行調整或鬆綁，將是本周重點，會依序因應處理，一旦有結果，會向市民朋友報告。

盧秀燕今日在市政會議表示，台中市之所以採取比較謹慎，階段性的有條件開放，是因為我們是一個國際大城市，也因此，自由進出的國際人口真的還不少，相較於很多的縣市，現在台中市到18日統計資料顯示，目前從國外回來，現在居家檢疫的人數還超過1000人。

她強調，在台中這座大城市開放過程當中，要以防疫市民的健康，與防疫為最優先考慮，達到防疫效果，可以維護市民健康的，台中市府會優先鬆綁，把其他的部分跟著疫情狀況，再來做滾動式檢討。

盧秀燕指出，台中市針對校園、社區關懷據點已先做部分開放，至於其他各種行業別，或者是各種市民活動，包括學校的畢業典禮、畢業旅行，因為各個學校就進入畢業季等等之類，要怎麼來進行或怎麼進行調整或鬆綁，那也是這個禮拜的重點，市府會依序因應，「一旦有結果的話，我們會向市民朋友報告」。

疫情趨緩，台中市府展開防疫調整，盧秀燕說，從18日開始本來在防疫期間，市民朋友要洽公都要到市府規範的一樓聯合洽公區來洽公，不過，考慮到疫情緩和，市民朋友要戴口罩、量體溫，消毒雙手後，可以自由到原洽公的局處會相關機關洽公。

至於，其他包括校園開放部分已做了一些部份的調整，開放，接下來，其他的各種行業別或者是各種市民活動，包括畢業典禮、畢業旅行、因為馬上開始各個學校就進入畢業季等等之類，要怎麼來進行調整或鬆綁，那也是這個禮拜的重點，台中市府會依序因應。

(中時 )