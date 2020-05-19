「520之後不是康莊大道、紅地毯，而是荊棘小路。」台南市長黃偉哲今天表示，疫情進入下半場，第一波防疫、第二波紓困、第三波振興，蔡英文總統在前兩波防疫、紓困做得很好，振興經濟難度比防疫、紓困更高，民眾也期待小英總統振興經濟拚好，這也是她二任任期剛開始要碰到的最大挑戰。

黃偉哲說，後續如何振興經濟是重點，做到讓台灣不只防疫、紓困做得好，接下來就是振興做得好。他說，蔡總統的第二任，當前很多國家碰到疫情都還沒結束，談不上振興，台灣若能早一步脫掉口罩，經濟做得好，蔡總統將在歷史上留下該有的地位。

但他不諱言，拚經濟重要但有難度。他說，當前很多國家疫情嚴重，一定會造成拚經濟困難，其他國家受限疫情還沒開放，台灣東西就出不去，例如台南蘭花、火鶴受限國外市場未開放，民眾無心消費，影響產品銷路。

他表示，要拚經濟很多作法，繼續深化5＋2政策、推動重大建設以擴大內需等都是方法，台灣現在碰到困難是農產品外銷、供應鏈斷鍊、工廠停產等，而台灣石斑魚銷售因大陸不開放而影響，花卉、農產也一樣。但工業製品要看供應鏈有沒斷掉，全球化影響下，當很多國家處於鎖國，產業鏈、供應鏈就會斷掉，這也是考驗小英的難題。另一方面，台積電因國際情勢影響，未能供貨給華為，影響台積電跟華為業績，受地緣政治、防疫程度等影響，都會導致拚經濟遇到或多或少阻礙。

他也指出，民眾高度期待經濟持續成長，第一季估計成長1.58％，但屆時能不能達到，今年下半年會不會進入傳產旺季，這都是考驗，經過新冠肺炎疫情橫掃，世界樣貌都改變，整個世界經濟發展也未必照原先計畫走，所以要重新擘劃經濟發展方向。

黃偉哲說，520之後不是康莊大道而是荊棘小路，有待政府、民間一起努力，中央、地方齊心努力，台南會全力配合中央政策，他說，因為地方面臨問題不同，有的縣市以工業為重，有的以農業為主，像台南除了工業、農業還有交通旅遊業，要如何重振，地方需要花很大努力，但也需要中央協助。

(中時 )