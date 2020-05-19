台鐵自2月底因疫情禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，如今防疫鬆綁，台鐵卻無意繼續開放大廳。台鐵的決定被認為與移民工習慣在大廳聚會有關，然而長期關注移民工在台灣處境的「燦爛時光東南亞主題書店」員工陳怡君表示，很多人以為在大廳聚集的都是移工，但某一次帶活動才發現，大廳席地而坐的有一半其實是台灣人。

陳怡君在「燦爛時光東南亞主題書店」臉書貼文表示，台北車站大廳常見很多台灣人連線打手遊，有情侶「放閃」，也有穿著各種社團服裝、各年齡層的台灣團體，「現在的大家總是將北車與移工劃上等號，但切個不同向度思考，是不是因為台灣其他的地方相對來說沒那麼友善，台北車站大廳在非自願之下，營造了相對美好的場域，讓這美好的一切發生？」

陳怡君表示，燦爛時光東南亞主題書店在五年前創立，然而由於位於中和，交通較不便，由同事吳庭寬發起「北車地板行動圖書館」，每週日下午一點到五點會帶著印尼文及越南文書籍到大廳，讓讓來自東南亞的移民移工能在席地而坐的北車大廳有個可以閱讀、借書的小角落。

因為行動圖書館，陳怡君近兩三年常常在週日到台北車站大廳駐點，觀察到許多有趣的文化現象，除了台灣人比想像中的多之外，不同文化之間的交流也相當有趣，「像是印尼朋友們喜歡週日在大廳聚集慶生，傳統上印尼人慶生要吃印尼薑黃飯，但這幾年很多人入境隨俗，開始吃生日蛋糕。」

就像歐美國家常見許多人在戶外草地上席地而坐休憩，陳怡君也指出，台鐵累積多年的友善大廳環境，就此放棄太可惜，除了人潮帶來的經濟效益，更是觀光風景。她表示，就連韓國旅遊節目《花漾爺爺》取景到台北車站大廳時，都節目成員「申久爺爺」都印象深刻的說：「在韓國我們沒有像這樣的空間吧？候車的人們沒有椅子席地而坐，可以睡覺可以看書 ，每一個空間都是開放的、自由的！很帥！」

陳怡君認為，台灣是一個開放自由治安好的國家，台北車站對很多人而言是個美好的地方，「我覺得取消大廳席地而坐的臺鐵，太小看自己了，也太小看『移工』與『臺灣人』，最重要的是，太小看自己的大廳所帶來的隱藏的正面效應。」

陳怡君表示，「如果是我，就會將台北車站大廳的星期日風景當作台北車站的特色，找攝影團隊好好取景，成為台鐵的形象廣告，這是一個足以引領著台鐵走向國際的最佳籌碼。不要將這個風景當作劣勢，這是一個非常值得驕傲的優勢。」

陳怡君表示，台北車站就像台灣傳統農村田間的榕樹下的奉茶，不求回報，只希望過客能夠在榕樹下稍作乘涼、歇息，「我從未在台北看過這樣的榕樹與奉茶空間，但身為一個遊子與台鐵旅客，台北車站就是榕樹，而台北車站大廳就是奉茶的地方。我希望這樣美好的地方不要消失。」

(中時 )