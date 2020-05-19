合環建設耗費10多年的時間，終於成功整合新店寶橋路家樂福都更案，基地面積達2837坪，總裁黃正勝說，此次聯合知名營造廠大陸工程、日商大林組，台灣代銷龍頭海悅國際等，聯手推出合環50周年大作—新店近3000坪的都更案，未來可望成為新店核心最高摩天建築，預計將會在2025年完工。

合環建設機構自民國59年成立至今，45年前在板橋完成第一座電梯大樓，30年前跨足企業版圖至澳洲成立百樂建設。黃正勝指出，新店家樂福商圈、生活機能最完備的區域，但因附近公寓、商家密度極高、市容相對老舊擁擠。此次公司50周年大作-新店寶橋路家樂福都更案，可望帶給住戶及附近居民最美的居住環境。

合環建設機構領軍，聯合知名營造廠大陸工程、日商大林組，台灣代銷龍頭海悅國際等四強聯手出擊，打造新店市中心最大都更案，將推出推42層SC鋼骨混凝土雙制震、黃金級綠建築、新店核心最高摩天建築，四強並在今日正式簽約，預計於2025年完工。合環表示，「大陸工程」營造經驗75年，參與台灣國際飯店、大專院校、捷運、高鐵、高速公路、隧道等重要工程，在台灣建設營造史上扮演舉足輕重的角色。而日本前五大綜合建設之一的「日商大林組」，執業至今已逾120年，建設工程包含大型BOT開發事業、國際飯店、高級集合住宅及超高層辦公暨住宅大樓等，活躍於台灣建築界。除此之外，上市品牌「海悅國際」將擔任此次的代銷重任，累積20多年推動台灣知名住宅商辦市場的代銷經驗，期將新店市心地標再度推向建築極致。

(時報資訊)