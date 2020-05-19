外資5月在台股持續減碼賣超逾1000億元，但仍不乏有個股創今年以來新高價，主機板暨電競NB品牌廠微星(2377)在上周股價站回百元大關，連續5個交易日守住百元關，創2018年9月以來新高價。內資法人喊微星目標價上看125元。

法人認為，今年微星將有多款新品上市，包括搭載Intel第10代處理器的電競NB，以及搭載Nvidia 7奈米超級系列GPU的新品，5月會先有搭載Comet Lake的主機板上市，至於Nvidia 7奈米GPU及AMD 7奈米的主機板安排在下半年上市。

Nvidia 7奈米繪圖卡效能預估將較前一代增強40%，其中涵蓋了光影追蹤技術。光影追蹤效能在經過了2年的行銷，具有該技術的遊戲種類倍增，將有助於帶動相關繪圖卡的替換潮。

法人估第二季微星營收上看297億元，季增4.2%，年增13.6%，毛利率14.2%，EPS為1.8元。往年第二季是微星的淡季，但今年很不一樣，受到WFH(在家上班)需求帶動，第二季淡季不淡。

法人估，今年微星營收可達1318億元，年增9.4%，其中NB和繪圖卡營收年增可達1成。受新品發布推升，估第二季後微星營收將重回2位數年增率，今年營益率可達6.2%，EPS上看8.35元。

(時報資訊)