台灣連續11天零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫有功，人氣正旺，甚至還當起直播主拍賣農產品。對此，前綠營大老沈富雄認為，陳時中現在太enjoy了，該是要超前部署這4件事才是。

前民進黨立委沈富雄在《少康戰情室》中就直言，新冠肺炎這個疾病會和人類共存，所以現在台灣說要超前部署，是要部署甚麼？不該是每天擺放水果或是石斑魚。沈富雄更直言，他覺得陳時中已經太過度enjoy過去的成果，這個沒有人敢反對，但是不能一直這樣下去。

沈富雄認為以台灣目前的情形來說，要超前部署有4個事情，這也是他希望陳時中告訴國人：第一，台灣到底有多少人得過新冠肺炎？第二，台灣無症狀帶原者，也就是不定時炸彈約有多少？第三，世界各國災情嚴重國家逐漸解封，若這些國家的人要到台灣，台灣有什麼因應之道？第四，台灣接不接受新冠肺炎是不是另一種類流感？因為這將影響台灣處理新冠病毒的態度，總不能一直鎖國影響經濟。

(中時電子報)