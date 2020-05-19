吉林省舒蘭市的聚集性新冠疫情爆發至今，傳染鏈條今天仍在延長。自5月8日報告舒蘭第一起本土確診病例以來，這波疫情已導致42人確診罹患新冠肺炎，另有無症狀感染者3例，最近7天也都有新增確診病例。

而目前，疫情影響範圍還在更進一步擴大。從舒蘭市到吉林市豐滿區、船營區和昌邑區，在今天的疫情通報中，吉林市高新區又出現確診病例。目前除在吉林市之外，長春市發現了1名無症狀感染者，遼寧省瀋陽市則有3名確診病例。

其中，吉林省衛健委17、18日兩天的5名確診病患中，據公布的病例行動軌跡，有一場聚餐導致3人確診；其中，有名男性確診病例在本月8日至11日曾6次搭乘計程車，但在事後軌跡調查，該名男性病例表示無法回憶起計程車車牌號碼，導致無法追查。該病例一直到12日才開始居家隔離，13日才被轉送往醫院集中隔離，直至17日被確診為罹患新冠肺炎。

舒蘭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組18日發布通告稱，同日12時起，全市將進一步加強疫情防控工作，實施最嚴格社區管控措施。疫情傳播鏈是否再延長還有待觀察。

(中時 )