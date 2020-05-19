台電再生能源處計畫在寶山水庫做浮動式太陽能板，竹東鎮長張順朋認會影響水質，破壞水庫景觀，表達反對。（羅浚濱攝）

台電再生能源處計畫到竹東鎮公所說明 計畫在寶山水庫做浮動式太陽能板，鎮長張順朋（中）表達反對。（鎮公所提供／羅浚濱新竹傳真）

台電再生能源處計畫在寶山水庫做浮動式太陽能板，到地方簡報的示意圖。（羅浚濱攝）

台電再生能源處計畫在寶山水庫做浮動式太陽能板，為爭取支持日前到地方「拜碼頭」溝通，但遭寶山鄉長邱坤桶和竹東鎮長張順朋強烈反對，邱坤桶指出，若台電敢在寶山水庫做此太陽能設施，寶山鄉一定抗爭到底！

邱坤桶說，寶山水庫水源除供應科學園區外，也是新竹地區民眾重要飲用水源之一，早年蓋水庫時只徵收水面以上1公尺的範圍，土地並未完全徵收，水庫蓄水量不大，加上淤積相當嚴重，水質水量並不穩定。

邱坤桶並說，寶山水庫水面上若架設浮桶式太陽能板，浮桶遮蔽水面可能使水質優氧化，影響水庫生態，太陽能板若發生破損，勢必嚴重破壞大新竹地區民生飲用水的安全。

「高速公路邊就可以設太陽能板，為何一定要在水庫裡面設？」邱坤桶說，若台電只為了這一點點電，就要在寶山水庫做太陽能設施，他一定帶同鄉民抗爭到底！

竹東鎮長張順朋表示，寶山水庫是離槽式水庫，水源主要取自竹東上坪溪，水庫儲水是大新竹地區重要飲用水源，水面架設太陽能人工設施，無論人為或天災致太陽能板破裂，重金屬等物質都會造成水庫水源被汙染的疑慮。

張順朋並說，寶山水庫的景色優美，是新竹縣重要觀光景點之一，台電若在水厙裝設浮筒式太陽能板，將嚴重破壞大自然好山好水的景觀，她對台電來溝通這項太陽能光電工程，持強烈反對意見。

(中時 )