美國新冠病毒疫苗首階段臨床試驗取得正面成果，加上美國聯準會承諾採取一切可行的工具致力維持市場正常運作，前晚道指飆升逾900點，港股19日早盤一度升逾600點，收復多條平均線。

恒指早盤開高554點，即收復50天線、20天線及10天線，最高曾飆617點，來到24,552點逾一周高。之後升幅曾縮至379點。恒指中午暫收報24,363點，升428點或1.8％。半日成交額723.72億港元。

阿里巴巴升2.5％，報208港元，成交居首達50.59億港元。

(工商 )