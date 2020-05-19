恒指午盤飆升428點 12:442020/05/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠病毒疫苗首階段臨床試驗取得正面成果，加上美國聯準會承諾採取一切可行的工具致力維持市場正常運作，前晚道指飆升逾900點，港股19日早盤一度升逾600點，收復多條平均線。 恒指早盤開高554點，即收復50天線、20天線及10天線，最高曾飆617點，來到24,552點逾一周高。之後升幅曾縮至379點。恒指中午暫收報24,363點，升428點或1.8％。半日成交額723.72億港元。 阿里巴巴升2.5％，報208港元，成交居首達50.59億港元。 (工商 ) #天線 #恒指 #飆升 #早盤 #收復 也許您會感興趣 推薦閱讀 自行車類股早盤紅通通 12:582020/05/15 財經 VIX飆升 美股震盪恐加劇 04:102020/05/17 全球財經 恒指權重大風吹 陸科技股可望納入 04:102020/05/18 財經要聞 外資看好 自行車雙雄早盤量價俱揚 10:222020/05/18 財經 W股及第二上市公司納恒指國指選股範疇 17:372020/05/18 財經 港股收漲137點 華為供應鏈舜宇跌11％ 17:362020/05/18 財經 鮑爾對美國經濟復甦有信心 美指期大漲 20:182020/05/18 財經 W股、第二上市 獲納恒指國指 04:102020/05/19 全球財經 美國疫苗研發報佳音 台股早盤反彈逾150點 09:242020/05/19 財經 恒指早盤上漲逾500點 阿里、小米漲逾3％ 11:082020/05/19 財經 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 油價最慘過了…揭背後2大護盤魔手 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。