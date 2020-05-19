台灣彩券公司今（19）日發行刮刮樂「海底大尋寶」，售價新臺幣300元，頭獎300萬元共3個，總中獎率36％，超過38萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過183萬個，總獎金逾10億元。

台彩表示，刮刮樂「海底大尋寶」是面額200元刮刮樂「海底尋寶」的升級版，無論是?金、獎項、中獎率都升級，推出後不只原有玩家反應熱烈，還吸引不少喜歡益智延長型玩法的民眾嘗鮮，每次上市都完銷。19日發行的「海底大尋寶」每張售價300元，頭獎300萬元共3個，有超過38萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過183萬個，總獎金逾10億元，總中獎率36%。

台彩說，「海底大尋寶」紙上刮獎過程刺激，消費者慢慢刮開「您的號碼」刮區的18個號碼，逐一對應票面中間的各個「寶藏號碼」，依照刮出後對中的號碼個數參照獎金表，只要對中5個「寶藏號碼」就中獎，對中的號碼個數愈多，獎金就愈高，這次還特別將頭獎300萬元的對中號碼個數從原本15個調降至14個，讓消費者在對號碼的遊戲過程中有機會更快贏得頭獎，民眾可以把握機會，體驗充滿神祕、驚奇的紙上海底探險，做公益之餘還有機會刮獎金。

(工商 )