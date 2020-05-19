三星和樂金在高階電視市場戰火點燃！除了QLED電視之外，三星將首度推出家用MicroLED電視。至於樂金則是主推OLED電視，除了尺寸更多之外，今年下半年可捲曲OLED電視也有望量產上市。

電視龍頭三星電子正在考慮於今年9月向市場推出家用Micro LED電視，儘管發生了COVID-19大流行，三星仍決心繼續保持其銷售高階產品的策略不變，預計推出家用90吋～100吋 Micro LED 電視。三星電子顯示部門總裁韓正熙在今年CES上宣布，三星2020年下半年將發布Micro LED產品，包括75吋、88吋 、93吋和 110吋家用機種，以及商用的150吋、292吋機型。Micro LED 電視將是下一代顯示器技術，由於在邊框、尺寸、分辨率方面沒有限制，因此將提供8K或更高的高質量圖像。目前148吋Micro LED電視零售價為4億～5韓 元。

樂金則是主推OLED電視，對於去年開發的業界首款可捲曲OLED電視，最初計劃是在今年第三季發表新機種。然而由於COVID-19蔓延，導致市場銷售崩潰， 因此考慮延遲 至2020年第四季之後推出可捲曲OLED電視。

光電協進會產業分析師林政賢認為，目前發展的價格與技術能力，Micro LED 預期會向超大尺寸市場。Micro LED 是全新的顯示技術，牽涉到產業的非常多，包含 LED、面板、精密機械、半導體製程、測試及維修， 因此還需要整合很多的產業一起來投入，才有辦法成功的突破，至於要多久時間， 要看產業整合的速度。

(工商 )