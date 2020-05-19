高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，高雄一名退休老師自製文宣，表示「我不是韓粉 但我為高雄人挺身而出！」基於維護得來不易的民主制度與高雄人的權益，決定挺身發聲，並列出7點反罷韓理由。

內容指出，中選會主委李進勇曾表示，廣義的罷免活動是從連署簽名開始，而Wecare高雄在韓市長上任兩個多月就已開始推動罷韓，依民主政治的精神而言，此次罷韓活動是違法的，就算中選會一手遮天也掩蓋不了事實，也證明中央欺侮地方百姓。

另外，文宣也提到，如果覺得前高雄市長陳菊執政執政期間，負債3千億太少、懷念馬路坑坑洞洞車禍多，下雨淹水很忙碌，登革熱疫情嚴重死人無所謂，那就罷吧！

該退休師認為，高雄市府是推動政策服務百姓的機關，無權可查弊案，以至於一群想了解弊案的市民認為韓市長清廉正義，進而要其參選總統為高雄人伸張正義，「如果你認為他錯了，乾願配合怕被揭發弊案的人一起罷韓，那就罷吧！」

最後，文宣指出，此次罷韓活動是全世界關注的「政治鬧劇」，結束後就可以知道高雄人是貴為國家的主人、高雄市的主人，或「賤為政黨的走狗以及欺侮百姓的貪官在高雄如意」。

一名高雄退休老師自制反罷韓文宣。（圖／摘自Wecare高雄臉書）

一名高雄退休老師自制反罷韓文宣。（圖／摘自Wecare高雄臉書）

(中時電子報)