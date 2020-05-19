我國安會與美國務院副代表就北韓情勢通話 12:502020/05/19 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩2020年3月2日視察軍演的資料照。（朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國國安會副祕書長蔡明彥今天與美國國務院北韓事務副特別代表黃之瀚就韓國半島情勢通話，蔡明彥重申，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美國緊密合作，並落實及執行遵守國際制裁北韓的作為。 今天的通話內容，雙方主要針對利益相關各方如何合作，達成北韓最終、完全可驗證的去核化，以促進區域安全及穩定利益等議題進行意見交換。 行政院資通安全處、洗錢防制辦公室、法務部檢察司、調查局、交通部航港局、海洋委員會海巡署及外交部均派代表參加此次電話會議。 (中時 ) #國安會 #副祕書長 #蔡明彥 #美國 #國務院 #北韓事務 #黃之瀚 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃暐瀚嘆：李來希害慘韓國瑜！ 15:082020/05/15 政治 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 承認接國安會秘書長 顧立雄：人生充滿驚奇 11:072020/05/18 財經 黃暐瀚：府洩密案 內鬼機會不小 13:142020/05/18 政治 總統府3時半舉行記者會 宣布蘇嘉全接府秘書長 15:182020/05/18 政治 府新人事 顧立雄任國安會秘書長 16:262020/05/18 政治 鯰魚游進總統府 顧立雄將任國安會秘書長 17:072020/05/18 政治 我未獲邀參與WHA 美國務院臉書發文聲援台灣 22:432020/05/18 政治 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 蘇嘉全接府祕書長 顧立雄掌國安會 04:102020/05/19 政治要聞 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 韓國瑜喊話不投票奏效？罷韓民調出現變化！ - 政治 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 高雄迪士尼夢碎！韓國瑜坦言：有困難，願意收回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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