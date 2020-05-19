我國國安會副祕書長蔡明彥今天與美國國務院北韓事務副特別代表黃之瀚就韓國半島情勢通話，蔡明彥重申，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美國緊密合作，並落實及執行遵守國際制裁北韓的作為。

今天的通話內容，雙方主要針對利益相關各方如何合作，達成北韓最終、完全可驗證的去核化，以促進區域安全及穩定利益等議題進行意見交換。

行政院資通安全處、洗錢防制辦公室、法務部檢察司、調查局、交通部航港局、海洋委員會海巡署及外交部均派代表參加此次電話會議。

(中時 )