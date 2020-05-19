大陸影音平台公司字節跳動19日宣布，任命迪士尼前高級副總裁凱文．梅耶爾（Kevin Mayer）為營運長兼TikTok全球執行長，此任命將於今年6月1日生效。字節跳動創始人兼執行長張一鳴表示，字節跳動創立之初，就有服務全球用戶的理想，將持續推動公司全球化發展。

近年來，字節跳動公司的產品和業務，在全球市場取得快速成長；今年3月，張一鳴在全員信中表示，字節跳動已在30個國家、180多個城市設立辦公室，擁有超過6萬名員工；4月，據彭博社報導，字節跳動啟動全球招聘，開放了1萬個新增工作機會，年底公司人數將達10萬人；5月，來自Sensor Tower的數據顯示，TikTok全球下載量突破20億人次，這一新記錄，距離TikTok創下15億次下載量僅有5個月；除TikTok外，字節跳動在全球推出了多款產品與服務，包括社交媒體平台Helo、短影音剪輯工具Viamaker、休閒遊戲發行平台Ohayoo等。

而凱文．梅耶爾將負責TikTok、Helo、音樂、遊戲等業務，同時，負責字節跳動全球職能部門（不含中國），包括企業發展、銷售、市場、公共事務、安全、法務等，並直接向張一鳴匯報。

張一鳴表示，字節跳動創立之初，就有服務全球用戶的理想，經過不斷努力和創新，產品正在豐富全球數億人的生活，世界各地的人們都在通過旗下產品獲取信息、發掘靈感、建立聯繫、傳遞希望，Kevin的加入，將給公司帶來他在全球業務方面的成功經驗，幫助字節跳動繼續打造世界級的管理團隊。

過去，凱文．梅耶爾在迪士尼工作過多年，曾任公司高級執行副總裁兼首席戰略官，負責企業戰略、商務拓展等部門，並推動迪士尼對於皮克斯動畫、漫威、盧卡斯影業、21世紀福克斯的收購；在擔任消費者與國際業務董事長期間，凱文．梅耶爾成功推出迪士尼流媒體服務Disney＋，該服務全球付費訂閱用戶數現已突破5000萬；凱文．梅耶爾還負責過Hulu、ESPN＋和Hotstar等流媒體服務，以及國際運營、全球內容和廣告銷售業務，在行業贏得了良好聲譽。

(旺報 )