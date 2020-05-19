伴隨全球疫情緩和，大陸鋼鐵市場流通價已連漲兩周，加上大陸一線大鋼廠寶鋼日前開出的6月內銷盤價止跌反彈，亞洲鋼價全面反彈，有助於帶動中鋼(2002)將於本周五開出之7月內銷盤價開高，中鋼、中鴻(2014)等鋼鐵股今早股價穩定上揚。

大陸寶鋼、鞍鋼已陸續調漲6月價格，越南河靜鋼廠傳出7月熱軋盤價每公噸擬調漲10～20美元，中鋼將於22日開出7月和笫三季內銷盤價，很有機會順勢調漲價格。

大陸鋼價出現止跌反彈的訊號，寶鋼日前開出6月份內銷盤價，大宗熱軋、酸洗熱軋與鋼板產品每公噸調漲人民幣50～100元，其他冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅等多項產品則維持平盤。

今年上半年鋼市疲弱；受到新冠肺炎疫情延燒，中鋼6月內銷盤價再開低，開月盤的產品價格均較5月再度調降，指標產品熱軋每公噸大降900元，跌幅近6%且價格持續探底。上半年鋼價走跌，第二季鋼市旺季不旺，隨著大陸鋼價止跌，預期第三季鋼市逐步復甦，鋼廠營運下半年將逐步回穩。

展望後市，中鋼董事長翁朝棟先前表示，預期鋼價第二季是停損點，第三季起鋼價可望從谷底向上，也就是第三季原本淡季市場，將呈現「淡季不淡」景象。

隨著寶鋼6月盤價開平高盤，中鋼將於本周五開出的7月盤價及第三季盤價，亦有機會開高。若中鋼盤價開高，中鋼集團中鴻7月盤價也可望反轉走揚，有助於營運改善。相關物流及下游廠新光鋼(2031)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等第三季營收也可望回溫。

(時報資訊)