美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，肯定其在大陸的本地化需求增長、有利的產品組合，以及技術後盾下，給予加碼評等、目標價1111元。

美系外資指出，儘管面臨新冠肺炎的不確定因素下，祥碩的產品、技術在產業界依舊充滿競爭力，由於大陸的本地化需求，加上祥碩在技術和執行力的優勢，以及美國客戶擴展在未來幾年持續增長下，看好USB 4.0和PCIe gen 4是未來的主要驅動力，給予加碼評等、目標價1111元。

美系外資指出，類似博通的國際晶片大廠等已經提供全面的PCIe產品，但是大陸本地化的需求持續為祥碩提供機會，祥碩未來有機會提供給大陸客戶包括ASIC、PCIe、SATA以及晶片組等產品，美系外資強調，市場競爭持續存在，但祥碩具備優異的技術優勢，包括在USB、SATA和PCIe中，總體而言，祥碩在專業領域累計的實力相當堅實。

展望2020年，美系外資指出，祥碩由於產品組合改善，營收將實現兩位數增長，利潤率將達到50~55%，相較2019年的49%成長，預計2020年營收、EPS分別年增長53%和83%，給予加碼評等、目標價1111元。

(時報資訊)