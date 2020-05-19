副市長黃國榮強調，如果民眾認為權益遭受侵害，可尋求民事和刑事救濟管道。（陳世宗攝）

市議員徐瑄灃19日在民政業務質詢時，針對台中市感恩關懷協會違法從事往生互助業務長達6年，衍生市府事前監督不周，事發處置不力，事後處分輕輕放下的缺失，要求市府應立即檢討改進。副市長黃國榮與社會局長彭懷真均表認同並支持。社會局強調，如果民眾認為權益遭受侵害，可尋求民事和刑事救濟管道。

徐瑄灃指出，108年3月20日感恩關懷協會給所有互助會員的書函，內容坦承應注意卻未遵守102年施行的「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，未經報准程序，公然違法從事往生互助業務長達6年；社會局在去年要求停止往生互助業務，該協會告訴會員只能「遺憾接受」。字裡行間看不見道歉認錯的意思，而社會局僅以結束業務限期改善就結案。

徐瑄灃說，感恩關懷協會除互助會，也承辦福仁里關懷據點、潭雅神社區大學，以及市府其他專案。該協會既然有違法事實在前，且未盡善後之責，為何承接有公費補助的市府專案資格可以不受影響？市府處理該協會長年違法從事往生互助業務，只是叫該協會改善，告訴互助會員這是該會與會員間私權爭議，民眾如認權益遭受損害，可尋求民事訴訟途徑救濟，兩相比較，市府有無偏頗護航爭議？引起互助會成員氣憤不平，對市府處理觀感不佳。

徐瑄灃認為，「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」不是法律位階，在中央未立專法規範往生互助事務之前，市府是否應該著手擬訂往生互助自治條例，規範往生互助事務，讓資訊公開透明；建議社會局進一步研議，善用民間資源，將往生互助事項導入社會服務的可能性。

社會局長彭懷真說，台中市社會局每年委託會計師，依內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則，進行行政查核，督促缺失事項改善。未來，市府會進一步加以宣導或提供相關協助，對於民眾衍生民事爭議，將研議是否納入「合作社」系統，在不涉私權情況下監督，保障民眾權益。

針對議員要求訂定自治條例，社會局強調，市府已將台中市往生互助會查核報告函送內政部，並建請內政部商請中央部會研議互助行為的專法，就往生互助金給付規定、行政事務管理與互助契約訂定等，制定明確規範，並訂定專責機關進行管理，以期徹底有效因應處理。

(中時 )