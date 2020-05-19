針對北市議員李慶元指控院內凌虐老人、更發生集體疥瘡感染，兆如老人安養護中心19日至台北地檢署控告李加重誹謗、偽造文書罪，並強調「真金不怕火煉」。（張穎齊攝）

北市議員李慶元指控，北市府委託「財團法人台北市私立恆安老人養護中心」經營的「兆如老人安養護中心」凌虐老人，院內更發生集體疥瘡感染，並出示他岳母的驗傷單。兆如對此不滿，痛斥李慶元無中生有、惡意抹黑，兆如安養護中心院長林月桂與委任律師19日至台北地檢署控告李加重誹謗、偽造文書罪，並強調「真金不怕火煉」。

林月桂指出，兆如近10年來，評鑑皆為優等或甲等，從未乙等過，李慶元竟稱「半夜打老人耳光、不給睡、冬天推老人整夜吹風、院內群聚感染疥瘡，確診老人被綁床上『癢到死』」等不實指控，但北市社會局及衛生局多次訪查，完全沒有李所指控的情事。

兆如委任律師蘇美玲表示，李慶元今年2月7日在與家屬的座談會上，出示了李的岳母於1月22日的診斷證明書，寫上「左側膝部挫傷及右側上臂挫傷合併瘀青」，但診斷書上卻沒蓋醫師職章，及挫傷面積，因此控告李慶元加重誹謗、偽造文書罪。

兆如強調，社會局、衛生局多次訪查，社會局甚至接獲李慶元陳情後，突襲訪查16次，包含半夜、周末或連假期間，檢視過監視錄影帶、詢問過工作人員、家屬、住民，調閱工作日誌與護理紀錄，統統沒有李慶元的指控，

兆如提到，關於李慶元稱兆如有12個疥瘡案例，衛生局對此已訪查5次，還帶著感染科與皮膚科醫生全面篩檢，總計「普篩」492 人，僅有1例確診，且是在指縫中發現，身體其他部位並無感染；「真金不怕火煉」，兆如員工們雖不堪其擾、疲於奔命，但未來仍力求完美，繼續以奉獻的精神，為長者們提供最好的服務。

李慶元則表示，他岳母的診斷書，萬芳醫院、警分局也都有，兆如要告他前，不用向萬芳醫院查證嗎？兆如的監視器錄器拍不到室內，且還聲稱去年11、12月的都洗掉，這又如何解釋？社會局長劉志光針對兆如整體多項問題未改善，還開罰了3萬5000元，至於12個疥瘡案例，確實是衛生局提供給他的資料及家屬的陳情。

李慶元說，他今年1月初就把所有證據備妥，兆如雖告他，但他仍希望兆如做好改革並道歉，否則就要兆如打包退場，北市府再重新招標，他短期內也會鉅細靡遺將兆如的事攤在陽光下，「要看著恆安機構丟臉，這危機處理爛得可以！」

(中時 )