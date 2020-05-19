新北市政府擴大推動企業防災，今天上午於市府9樓災害應變中心，與7家大型企業簽署企業防災合作備忘錄，由副市長謝政達代表簽署。

新北市消防局說，簽署企業為：三叔公食品股份有限公司、正隆股份有限公司、永佳樂數位有線電視、宏于電機有限公司、承德油脂股份有限公司、東立物流股份有限公司、福容大飯店台北二館等7間企業；新北市政府未來將輔導合作企業強化自主防災能力，並整合企業與地方社區建立防災夥伴關係，共組地方防災網絡。

新北市政府自107年起推動企業防災工作，107與108年計有45間企業參與推動，與新北市政府合作之企業多元，成效良好，因此 109年新北市持續推廣企業防災工作，邀請更多企業共同參與，本次與市府合作之7間企業，後續將由市府組成專案輔導團隊，協助企業強化防災計畫、防災編組及各項防災準備，另新北市各區公所亦積極接洽轄內企業進行合作，未來將有更多企業與新北市攜手推動防災工作。

新北市政府未來將輔導合作的7間企業，強化自主防災能力，並整合企業與地方社區建立防災夥伴關係，共組地方防災網絡。（讀者提供/吳家詮傳真）

本次簽署之7間企業，運用企業能量回饋地方防災事務之作為令人肯定，三叔公食品股份有限公司在「傳統風味，現代新意」理念下，研製的各式特色糕點食品，備受市場肯定；正隆股份有限公司以造紙及紙業加工為核心，為全球百大紙業公司之ㄧ，也是台灣規模最大的工業用紙及紙器公司。

永佳樂數位有線電視針對居家生活提供人性化的數位匯流服務，為客戶串起手機、網路和有線電視，打造全家共享的數位生活；宏于電機有限公司專門從事配電盤設備製造，從前端的電力系統設計到後端安裝和實際運行，皆提供高品質之服務。

承德油脂股份有限公司生產乾淨環保的綠能源「生質柴油」，每年外銷上萬噸生質柴油至歐洲，為國內油脂產品製造廠之佼佼者；東立物流股份有限公司主要營業項目為成車物流相關業務，每年處理上萬輛進出口車之物流作業，為該領域重要企業；福容大飯店台北二館位於深坑區，鄰近信義商圈，飯店設計訴求時尚奢華，為信義計畫區周邊最為亮人耳目的觀光大飯店。

新北市政府自107年起推動企業防災工作，107與108年計有45間企業參與推動，成效良好，因此 109年新北市持續推廣企業防災工作，邀請更多企業共同參與。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)