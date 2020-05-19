經濟部長沈榮津19日在高雄表示，高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心、以及綠能研發中心等四大中心，將奠定台灣產業與經濟未來20年到30年的發展基礎。

沈榮津19日上午在經濟部高雄加工出口區，主持「高雄加工出口區智造新基地」上樑典禮致詞透露，我國政府正與Amazon和Google等多家國際大廠，洽商在台投資設立高科技研發中心的投資計劃。

他說，高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、以及半導體先進製程中心，將是台灣產業與經濟發展，未來20年到30年的重要基石。

至於高階製造中心，我國在美中貿易戰開啟之際，就已超前部署，並有良好成果，沈榮津以廣達移回台灣的高階伺服器為例指出，原本需要用人約30到40人的一條高階伺服器生產線，在台灣，只要6個人，生產良率更從95％，提升到98％。

沈榮津表示，廣達董事長林百里告訴他，高階伺服器移回台灣生產之後，競爭力提升了，生產成本也降低，國外的客戶「都覺得非常驚訝」。

沈榮津指出，台灣定位為全球高階製造中心，一定可以擦亮台灣製造（MIT）這塊招牌，讓國際對台灣的品質、資安、與信任，都能夠放心，至於中低階製造，則將陸續移往東南亞。

他說，在美中貿易戰開啟之後，我國啟動台灣台灣等3大計劃，截至上週為止，已經吸引500家台商、想要根留企業的公司、或是中小企業，累計的投資金額已達1兆零73億元，並帶動8.3萬個就業機會。

沈榮津表示，從美中貿易戰、到新冠肺炎（COVID-19），我國從提前佈署、到防疫物資生產、紓困、振興措施，台灣產業受到的衝?，比起其它國家，可以說是相對的小，相信，疫情之後的經濟發展，將更具競爭力。

帶頭成功爭取「高雄加工出口區智造新基地」前瞻計劃24億元經費的立委賴瑞隆指出，高雄加工區已經有50年歷史了，中央目前政府正在編列第二期前瞻計劃預算，他希望能夠繼續爭取加工區的老舊廠房更新工程。

賴瑞隆並希望經濟部長沈榮津，能夠積極推動更多的高雄產業投資，加速高軟二期的設立，引進5G和智慧製造等具有前瞻性的產業，協助高雄產業脫胎換骨。

(工商 )